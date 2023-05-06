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К экоциду приравнял действия РФ в Украине Европейский социально-экономический комитет (EESC)

К экоциду приравнял действия РФ в Украине Европейский социально-экономический комитет (EESC)

Россия должна ответить за нанесение экологического ущерба Украине, заявил консультативный орган ЕС (https://p.dw.com/p/4QxcK?maca=rus-Red-Telegram-dwglavnoe). Для этого он призвал Евросоюз признать экоцид уголовным преступлением, добавив, что это также поможет "предотвратить повторение подобных экологических катастроф в будущем".

Война наносит серьезный урон экосистемам Украины, подчеркивают в EESC со ссылкой на сообщения об уничтожении обширных лесных массивов, загрязнение воды и воздуха. Украина является домом для 35% биологических видов Европы, однако "война угрожает ее богатому природному наследию", нанося ущерб окружающей среде, экосистемам и здоровью людей.

Комитет призывает Евросоюз документировать и измерять этот ущерб. В EESC подчеркивают, что "зеленое" восстановление Украины должны будет проходить по международным стандартам и экологическому законодательству ЕС - поможет Украине стать его членом.

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/27130

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