Керченский стрелок прошел курс огневой подготовки в патриотическом лагере МВД России, - соцсети

После теракта в оккупированной Керчи, в сети появились новые данные о главном подозреваемом в этом кровавом преступлении – оказалось, что студент четвертого курса Владислав Росляков учился стрельбе под патронатом МВД РФ в лагере «Артек», сообщает «Сегодня».

В своем Facebook пользователь под ником Ева Канторович, опубликовала фото, сделанные 10 октября, на которых будущий «стрелок» позирует с оружием возле пораженных мишеней.

«Террориста Рослякова подготовило к бою МВД РФ в порядке патриотического воспитания в лагере «Артек». И стрельба, и минно-взрывная подготовка. Российский след найден», – говорится в сообщении.

Источник: sprotyv.info

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