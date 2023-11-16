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Кипр продолжает отмывать русские деньги

Кипр продолжает отмывать русские деньги

Американцы (FinCen или разведка) продолжают сливать журналистам конфиденциальные документы по разным странам мира (Панама, Кипр, Дубай, Индия). Они как всегда обходят стороной США.

Очередную порцию документов слили про россию и Кипр. Слив включал 3,6 млн файлов. В нем раскрывается причастность PwC, к сопровождению операций Алексея Мордашова. Ему помогли перевести 1 млрд фунтов в тот день, когда он попал под санкции ЕС.

Также слиты оффшорные платежи на десятки миллионов, сделанные Романом Абрамовичем во время владения футбольным клубом «Челси», которые могли нарушить правила финансового fair play. Видимо, это ответ за отказ подписать расходные документы по сделке с Челси.

Слив американцев проливает свет на 800 компаний и трастов, связанных с попавшими под санкции россиянами, в том числе более 650 на Кипре. Слиты документы с середины 1990-х годов.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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