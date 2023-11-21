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Колегія ВАКС під головуванням судді Ткаченка відклала розгляд справи за обвинуваченням колишніх народних депутатів Розенблата і Полякова до 15 січня

Колегія ВАКС під головуванням судді Ткаченка відклала розгляд справи за обвинуваченням колишніх народних депутатів Розенблата і Полякова до 15 січня

Причиною стала неявка Полякова у судове засідання нібито через хворобу. Не з'явився і один з його адвокатів. Інший захисник повідомив, що дізнався про ці обставини лише сьогодні зранку. Причому інші учасники прибули на засідання з інших міст.

Суддя Ткаченко вирішив з'ясувати поважність причин неявки Полякова у наступному судовому засіданні, яке призначене аж на 15 січня.

Ця справа перебуває на розгляді у ВАКС з 2019 року. Майже 4 роки тривало підготовче судове засідання через постійні неявки когось з учасників та великі проміжки між засіданнями.

Нагадаємо, Розенблата і Полякова обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 300 тисяч доларів за внесення змін до законодавства про легалізацію видобутку бурштину.

Раніше під час слухання по суті вдалося дізнатися подробиці справи.

За версією захисту, грошей у «агента Катерини» ніхто не просив, підписи Розенблата на листах до парламенту підробили, а його самого включили в автори законопроєкту без його відома.

Мовляв, нардеп спілкувався з «агентом Катериною» лише тому, що пропозиція стосувалася створення підприємства з інвестиціями у 70 млн доларів і 1000 робочих місць в Житомирській області.

Розенблат каже, що 200 тисяч доларів взяв охоронець і його ніхто не просив цього робити. Вважає, що «постраждав за хорошу справу, а органи слідства зіпсували йому репутацію».

На минулому засіданні захисник Розенблата подавав скарги практично на всі процесуальні дії слідчого і прокурора. На думку захисту, обвинувальний акт передали до суду після закінчення строку досудового розслідування, а тому Розенблат нібито не набув статусу обвинуваченого, тож справу слухати далі не можна.

Схоже, захист і далі буде максимально затягувати розгляд, а колегія судді Ткаченка також не поспішає вживати заходів щодо пришвидшення.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2638

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