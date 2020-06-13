Колишньому поліцейському Кривого Рогу повідомлено про підозру

Співробітник поліції у 2018 році безпідставно завдав тяжких тілесних ушкоджень неповнолітньому хлопцю. Наразі чоловік звільнений із лав поліції та понесе кримінальну відповідальність за вчинені протиправні дії.

Працівники Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили інформацію щодо причетності колишнього співробітника поліції Кривого Рогу до злочинних дій. У 2018 році, перебуваючи на посаді старшого дільничного офіцера поліції, він з колегою помітив на вулиці двох підлітків і необґрунтовано запідозрив їх у зберіганні наркотиків. Коли хлопці почали тікати, один із них упав на землю, а поліцейський наздогнав і двічі вистрілив у нього.

Юнака госпіталізували до лікарні з діагнозом вогнепальне кульове поранення грудної клітини, що відноситься до тяжких тілесних ушкоджень.

Оперативники УДВБ НПУ в результаті перевірки з'ясували, що подію керівництво криворізької поліції намагалося приховати. Відомості про інцидент було внесено до ЄРДР лише у 2019 році за ст.122 Кримінального кодексу України. Співробітник поліції за цей час перейшов до іншого підрозділу, а згодом звільнився зі служби. Куля, яку він випустив із невстановленої слідством зброї, досі знаходиться в легенях потерпілого хлопця.

За зібраними матеріалами внутрішньої безпеки НПУ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтава, за процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області розпочали кримінальне провадження.

Колишньому поліцейському повідомлено про підозру у скоєнні ним злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч.3 ст.365 (Перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України. За вчинене підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від семи до 10 років.

До суду подано клопотання про взяття фігуранта під варту без права внесення застави.

Водночас буде надано правову оцінку діям керівництва поліції Кривого Рогу.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Источник: npu.gov.ua

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