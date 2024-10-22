кремлівському диктатору не уникнути відповідальності за скоєні злочини
Центр стратегічних комунікацій пояснює
путін заявив, що у листопаді не поїде на саміт G20 у Бразилії, де на нього може чекати арешт згідно ордера Міжнародного кримінального суду у зв’язку з незаконним вивезенням дітей з України.
▶️ Бразилія є підписантом Римського статуту, а отже зобов’язана виконувати рішення МКС, який у березні 2023 року видав ордер на арешт путіна.
▶️ російський диктатор заявив, що нібито не бажає «порушувати нормальну роботу форуму» своїм візитом до Ріо-де-Жанейро.
▶️ Заява путіна – це сміховинна відмовка, бо насправді диктатор не почувається недоторканим і боїться арешту.
▶️ Міжнародна ізоляція, у якій опинилися росія й особисто путін, є закономірною реакцією світу на неспровоковану агресію проти України.
▶️ Невиконання ордеру МКС Монголією під час візиту путіна до країни у вересні 2024 року викликало глибоке розчарування України і буде враховане у подальшій політиці щодо розвитку двосторонніх відносин обох країн.
Джерело: https://t.me/spravdi/42302