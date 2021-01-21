Кримінальну схему на ринку нафтопродуктів викрила податкова міліція Тернопільщини

Працівниками податкової міліції Головного управління ДФС у Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури викрито міжрегіональну схему ухилення від сплати податків на ринку пального.

Встановлено групу з числа жителів міста Тернопіль, які з метою перепродажу купували у представників підприємств, що володіють мережами автозаправних станцій відомих брендів, талони та смарт-картки на бензин, дизельне паливо та зріджений газ за цінами, нижчими від роздрібних. Розмір знижки при цьому становив від 3 до 7 гривень за літр пального.

В подальшому паливні талони та смарт-картки перепродувались фізичним особам за готівку. Отримані доходи розподілялись між учасниками протиправної схеми, податки з них не сплачувались.

За проведеними підрахунками обсяг реалізації палива за даною схемою перевищував 500 тонн на місяць.

За результатами слідчих дій, проведених на території Тернопільської та Вінницької областей, у осіб, причетних до протиправної діяльності, виявлено талонів та смарт-карток, які перебували в тіньовому обігу, на понад 150 тисяч літрів пального на суму біля 4 млн гривень.

Триває досудове розслідування.

Источник: sfs.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»