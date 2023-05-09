Медведчуку можуть заборонити займатися адвокатською діяльністю в Україні — на нього завели дисциплінарну справу.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури (КДКА) Київської області розглянула скаргу адвокатів Романа Титикала та Іллі Костіна, які виявили, що кум путіна досі є в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Комісія виявила ознаки дисциплінарного проступку у діях Медведчука, відтак було порушено справу.

Інтереси Медведчука представляє адвокат Олексій Калінніков, який раніше захищав колишнього генпрокурора Віктора Пшонку та друкарню "Новий світ", яка видала декілька книг Віктора Януковича і заплатила йому 16,5 млн грн.

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