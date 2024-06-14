Поскольку США и их «сраные союзнички» объявили россии войну без правил, то необходимо накачать их врагов оружием, взорвать преступность в их городах и начать войну в космосе. Так Димон Алкогольевич отреагировал на новый пакет американских санкций.

Пережу на русский: в планах было построить космическую флотилию и победить Америку в космической войне, но в связи с отсутствием досок и гвоздей перешли сразу ко второй части.

Второе фото для наглядности: какой путь проделал пациент туда, где он сейчас находится.

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/10976

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