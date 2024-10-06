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На цьому тижні за матеріалами ДБР до суду направлено 29 обвинувачень щодо перебіжчиків та колаборантів

На цьому тижні за матеріалами ДБР до суду направлено 29 обвинувачень щодо перебіжчиків та колаборантів

Працівники ДБР продовжують системну роботу з викриття та притягнення до відповідальності зрадників та колаборантів, які після російського повномасштабного вторгнення в Україну добровільно пішли на співпрацю з окупантами.

● Цього тижня за матеріалами ДБР суд виніс вирок щодо одного зрадника. Також Бюро направило до суду 29 обвинувачень проти перебіжчиків, ще трьом особам повідомлено про підозру.

Детальніше за посиланням (https://dbr.gov.ua/news/na-comu-tizhni-za-materialami-dbr-do-sudu-napravleno-29-obvinuvachen-shhodo-perebizhchikiv-ta-kolaborantiv).

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4747

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