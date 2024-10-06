На цьому тижні за матеріалами ДБР до суду направлено 29 обвинувачень щодо перебіжчиків та колаборантів

Працівники ДБР продовжують системну роботу з викриття та притягнення до відповідальності зрадників та колаборантів, які після російського повномасштабного вторгнення в Україну добровільно пішли на співпрацю з окупантами.

● Цього тижня за матеріалами ДБР суд виніс вирок щодо одного зрадника. Також Бюро направило до суду 29 обвинувачень проти перебіжчиків, ще трьом особам повідомлено про підозру.

Детальніше за посиланням (https://dbr.gov.ua/news/na-comu-tizhni-za-materialami-dbr-do-sudu-napravleno-29-obvinuvachen-shhodo-perebizhchikiv-ta-kolaborantiv).

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4747

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