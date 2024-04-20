Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:03
Просмотров: 105

На Харківщині СБУ затримала інженерів, які хотіли продати в рф секретні українські розробки

На Харківщині СБУ затримала інженерів, які хотіли продати в рф секретні українські розробки

Служба безпеки у взаємодії з Урядом та керівництвом одного зі стратегічних заводів Харкова зірвала спробу рашистів отримати новітні технологічні розробки України у галузі паливно-енергетичного комплексу.

У результаті спецоперації на Харківщині нейтралізовано ворожу агентурну групу, яка намагалась передати в росію таємну документацію із місцевого стратегічного заводу.

Серед затриманих – очільник конструкторського бюро та заступник керівника цеху промислового підприємства.

За даними слідства, ворога цікавили схеми, креслення та інструкції з виробництва парових турбін, а також комплектуючих до них.

Такі турбіни не виготовляються в рф, а до початку російської агресії проти України вони безперебійно закуповувалися на Харківському підприємстві.

Наявні в росії агрегати майже вичерпали свій ресурс і гостро потребують заміни чи капітального ремонту.

Тож науково-технічні досягнення нашої держави потрібні були агресору для забезпечення безперервної роботи парових установок на об’єктах «Росатома». Також – для модернізації російських ТЕС та ГЕС, щоб продовжити безперебійне постачання електрики, у тому числі на заводи військово-промислового комплексу рф.

Як встановило розслідування, керівником агентурної групи російської розвідки був мешканець Харкова, колишній бізнес-партнер місцевого заводу.

За вказівкою окупантів їхні поплічники мали викрасти «потрібні» документи, відцифрувати їх та в електронному вигляді передати до рф.

Крім того в організатора агентурної групи виявлено понад 5 млн у гривневому еквіваленті, які він імовірно отримав за співпрацю з агресором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Їм загрожує довічне позбавлення волі.

На Харківщині СБУ затримала інженерів, які хотіли продати в рф секретні українські розробки

На Харківщині СБУ затримала інженерів, які хотіли продати в рф секретні українські розробки

На Харківщині СБУ затримала інженерів, які хотіли продати в рф секретні українські розробки

На Харківщині СБУ затримала інженерів, які хотіли продати в рф секретні українські розробки

Джерело: https://t.me/SBUkr/11741

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Нафтова індустрія під ударом: чому росіянам не вистачає бензину
Сегодня 09:43    15
За матеріалами СБУ в Україні заборонено діяльність ще однієї проросійської політичної партії
Сегодня 09:19    50
Ощадбанк торік отримав рекордні 6 мільярдів чистого прибутку
Сегодня 09:07    75
«Київ планує мобілізувати осіб, які мають статус політичних біженців». Це – ворожий вкид
Сегодня 08:55    78
Сопротивление на оккупированных территориях.
Сегодня 08:45    88
Фух. Все четыре законопроекта, по которым будут голосовать в субботу, прошли чтение в комитете по регламенту
Сегодня 08:15    100
Харківщина, 20 квітня.
Сегодня 08:08    87
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 20 квітня 2024 року від ДСНС
Сегодня 07:56    88
Об'єднувала всю ППО в Криму: що відомо про знищену систему "Фундамент-М"
Сегодня 07:52    112
Попри позицію уряду: словаки збирають гроші на снаряди Києву
Сегодня 07:40    91
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 