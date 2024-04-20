На Харківщині СБУ затримала інженерів, які хотіли продати в рф секретні українські розробки
Служба безпеки у взаємодії з Урядом та керівництвом одного зі стратегічних заводів Харкова зірвала спробу рашистів отримати новітні технологічні розробки України у галузі паливно-енергетичного комплексу.
У результаті спецоперації на Харківщині нейтралізовано ворожу агентурну групу, яка намагалась передати в росію таємну документацію із місцевого стратегічного заводу.
Серед затриманих – очільник конструкторського бюро та заступник керівника цеху промислового підприємства.
За даними слідства, ворога цікавили схеми, креслення та інструкції з виробництва парових турбін, а також комплектуючих до них.
Такі турбіни не виготовляються в рф, а до початку російської агресії проти України вони безперебійно закуповувалися на Харківському підприємстві.
Наявні в росії агрегати майже вичерпали свій ресурс і гостро потребують заміни чи капітального ремонту.
Тож науково-технічні досягнення нашої держави потрібні були агресору для забезпечення безперервної роботи парових установок на об’єктах «Росатома». Також – для модернізації російських ТЕС та ГЕС, щоб продовжити безперебійне постачання електрики, у тому числі на заводи військово-промислового комплексу рф.
Як встановило розслідування, керівником агентурної групи російської розвідки був мешканець Харкова, колишній бізнес-партнер місцевого заводу.
За вказівкою окупантів їхні поплічники мали викрасти «потрібні» документи, відцифрувати їх та в електронному вигляді передати до рф.
Крім того в організатора агентурної групи виявлено понад 5 млн у гривневому еквіваленті, які він імовірно отримав за співпрацю з агресором.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.
Їм загрожує довічне позбавлення волі.
Джерело: https://t.me/SBUkr/11741