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На Херсонщине оккупанты изымают имущество у предпринимателей

На Херсонщине оккупанты изымают имущество у предпринимателей

Во временно оккупированных районах Херсонской области российские оккупанты собирают информацию о лицах, которые занимаются предпринимательской деятельностью, также изымается автомобильный транспорт и товары. Об этом сообщает Генеральный штаба Вооруженных сил Украины.

«Русские захватчики продолжают совершать противоправные действия в отношении местных жителей на временно занятой территории Херсонской области. Оккупанты собирают информацию о лицах, которые занимаются предпринимательской деятельностью, и изымают у них автомобильный транспорт и товары», — указано в вечерней сводке.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11544

Новости портала «Весь Харьков»

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