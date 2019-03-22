На Хмельниччині двох оперуповноважених поліції затримали під час отримання неправомірної вигоди

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, затримали за вимагання неправомірної вигоди двох оперуповноважених Городоцького відділу поліції ГУ НП у Хмельницькій області.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ в Хмельницькій області та відділ внутрішньої безпеки Нацполіції в Хмельницькій області, процесуальне керівництво – Генеральна прокуратура України.

За попередньою інформацією, оперуповноважені вимагали неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США від місцевого мешканця, обіцяючи йому, користуючись своїми зв’язками у слідстві, допомогти уникнути кримінальної відповідальності за крадіжки.

Кошти правоохоронці отримували частинами. Під час отримання чергової частини неправомірної вигоди поліцейських затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за попередньою кваліфікацією за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди, вчиненому службовою особою). В подальшому дії працівників поліції можуть бути кваліфіковані як зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

Також слідчі ДБР готують клопотання до суду про обрання поліцейським запобіжного заходу та відсторонення від посад.

Источник: dbr.gov.ua

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