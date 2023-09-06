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На Кубе раскрыли сеть по торговле людьми, которая вербовала живущих в России кубинцев на войну в Украину

На Кубе раскрыли сеть по торговле людьми, которая вербовала живущих в России кубинцев на войну в Украину

На Кубе раскрыли сеть по торговле людьми, которая вербовала живущих в России кубинцев для участия в войне в Украине на российской стороне. Заявление об этом опубликовано на сайте МИД Кубы.

По данным ведомства, сеть действовала из России, ее целью было привлечение проживающих в России кубинских граждан и «даже некоторых граждан Кубы» в ряды ВС РФ, участвующих в «военных операциях» в Украине. Попытки сети были нейтрализованы, против причастных к этому лиц возбуждены уголовные дела, заверили в МИДе.

«Враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы очернить имидж страны и представить ее соучастницей этих действий, которые мы решительно отвергаем», — добавили в министерстве.

В заявлении также отмечается, что Куба не участвует в войне в Украине, занимает твердую и четкую историческую позицию против наемничества и играет активную роль в ООН, являясь автором ряда инициатив против этой практики.

В конце мая в газете «Рязанские ведомости» был опубликован материал о том, что несколько граждан Кубы подписали контракты с ВС России, чтобы отправиться воевать в Украину. В тексте утверждалось, что некоторые из них хотят впоследствии стать гражданами РФ:

«Сегодня из пункта отбора на военную службу по контракту отправились служить в российскую армию несколько граждан Республики Куба. По их словам, кубинцы хотят помочь нашей стране выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции, и некоторые из них в дальнейшем хотели бы стать гражданами России».

В России набором наемников на войну в Украину занималась ЧВК Вагнера. В начале августа «Важные истории» выяснили, что ЧВК продолжает набирать наемников вопреки заявлению основателя Евгения Пригожина о прекращении набора, при этом основное направление для отправки обученных бойцов — Африка. Корреспондент издания под видом «добровольца» попал в профильный чат, где бойцы общаются между собой, а также попробовал записаться в ЧВК через новосибирскую организацию.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

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