На Полтавщині СБУ викрила оборудку з «продажу» посади керівника держустанови

Служба безпеки України на Полтавщині викрила «торгівлю» посадами. Організатор обіцяв претенденту за $200 тисяч вирішити «на найвищому рівні» питання призначення на держпосаду.

Співробітники спецслужби задокументували, що ділки, серед яких колишні правоохоронці, «пропонували» кандидату посаду керівника Північно-Східного міжрегіонального головного управління Державної інспекції містобудування. Встановлено, що насправді зловмисники не мали жодної можливості впливати на призначення.

Правоохоронці затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одного з учасників групи під час отримання авансу у $20 тис.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії за місцями проживання зловмисників. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводились спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим в м. Полтава, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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