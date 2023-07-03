На Росію розпочали прискорену ліквідацію ПВК «Вагнер».

● Минубивства Росії розірвало договір з фірмою пригожина «Конкорд» на забезпечення армії товарами.

● В Пітері з будівлі «ЧВК Вагнер Центр W» демонтували вивіску.

● Пропагандисти почали масово «зливати» вагнерівців і «множать на нуль» усі їхні «подвиги».

● В Уганді помітили транспортний літак, який нібито забирає, віддані в тимчасове розпорядження вагнерівцям, винищувачі.

● Лукашенко заявив, що не збирається платити «Вагнер».

● Медіаімперію пригожину «Патріот» прикрили, а він сам не виходить на зв'язок після заколоту.

● На РосТВ, почали заявляти, що ПВК «Вагнер» за держконтрактами отримала 858 млрд., а «Конкорд» пригожина надав послуг на 845 млрд. грн.

А вагнерята думали, що їм все вибачать?

Джерело: https://t.me/radarbay/12903

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