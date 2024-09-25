Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:03
Просмотров: 66

На Закарпатті ДБР викрило командира батальйону, який за хабарі залишав військових служити в тилу

На Закарпатті ДБР викрило командира батальйону, який за хабарі залишав військових служити в тилу

● Працівники ДБР у співпраці з СБУ викрили командира батальйону однієї з військових частин, який брав гроші з підлеглих військовослужбовців за можливість служити на Закарпатті.

● Частина особового складу мала перейти у підрозділ, який виконуватиме завдання у районі бойових дій, решта – залишитись на Західній Україні. Командир запропонував підлеглим заплатити за можливість залишитися в тилу. Він залучив довіреного військовослужбовця, який мав отримувати кошти від солдатів.

Правоохоронці задокументували отримання від одного з підлеглих $1 300 за включення його до списку «тиловиків». Платили за місце в роті охорони й інші військовослужбовці, усі деталі наразі встановлюють правоохоронці.

● За оперативними даними, спільник командира отримав 300 тисяч гривень на власні банківські рахунки, а також близько $30 000 готівкою.

▶ ️20 вересня командира батальйону, а також його спільника було затримано.

На Закарпатті ДБР викрило командира батальйону, який за хабарі залишав військових служити в тилу

На Закарпатті ДБР викрило командира батальйону, який за хабарі залишав військових служити в тилу

На Закарпатті ДБР викрило командира батальйону, який за хабарі залишав військових служити в тилу

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4693

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 25 вересня 2024 року
Сегодня 08:21    1
Уничтожение российской БМП-3 в районе Новогродовки
Сегодня 08:14    26
Депутат от «Альтернативы для Германии» Йорг Дорнау использует на своем белорусском сельхозпредприятии труд политзаключенных
Сегодня 08:04    42
У наступному році Україна може піти у контрнаступ, вона буде в силах створити необхідні можливості для цього, — Washington Post
Сегодня 07:55    50
Зупинити ядерний шантаж з боку кремля потрібно рішучими діями міжнародної спільноти
Сегодня 07:46    59
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.24 орієнтовно
Сегодня 07:43    68
В Чернігові голова військадміністрації розкритикував фортифікації, які рік тому взявся удосконалювати
Сегодня 07:38    59
"путінський наратив": Дуда про заяву міністра оборони Польщі
Сегодня 07:29    66
За матеріалами СБУ повідомлено про підозру російському генералу та його підлеглим, які закатували ветерана АТО під час окупації Херсона
Сегодня 07:20    66
Збито 28 ударних БПЛА та чотири керовані авіаційні ракети
Сегодня 07:19    71
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 