На Закарпатті ДБР викрило командира батальйону, який за хабарі залишав військових служити в тилу

● Працівники ДБР у співпраці з СБУ викрили командира батальйону однієї з військових частин, який брав гроші з підлеглих військовослужбовців за можливість служити на Закарпатті.

● Частина особового складу мала перейти у підрозділ, який виконуватиме завдання у районі бойових дій, решта – залишитись на Західній Україні. Командир запропонував підлеглим заплатити за можливість залишитися в тилу. Він залучив довіреного військовослужбовця, який мав отримувати кошти від солдатів.

Правоохоронці задокументували отримання від одного з підлеглих $1 300 за включення його до списку «тиловиків». Платили за місце в роті охорони й інші військовослужбовці, усі деталі наразі встановлюють правоохоронці.

● За оперативними даними, спільник командира отримав 300 тисяч гривень на власні банківські рахунки, а також близько $30 000 готівкою.

▶ ️20 вересня командира батальйону, а також його спільника було затримано.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4693

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