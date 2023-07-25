Нардеп від ОПЗЖ отримав підозру у держзраді

За даними ДБР і СБУ, у перший же день повномасштабного вторгнення РФ він поїхав з Києва до окупованого Бердянська і почав співпрацювати з загарбниками.

Однак згодом, через комерційні суперечки з росіянами, депутат вирішив повернутися до неокупованої частини України.

Чоловіку вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають обшуки у нардепа, в його офісах та в осіб, через яких здійснювалась діяльність на окупованій території.

Правоохоронці не називають особу підозрюваного, але за даними ЗМІ, йдеться про депутата Верховної Ради Олександра Пономарьова.

Фото: СБУ

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