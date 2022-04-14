Криминал
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Новое старое кремлевское чучело

Новое старое кремлевское чучело

Главная отличительная черта Путина – ущербность. Все комплексы персонажа, обличенного колоссальной властью, коренятся в его бедном советском детстве. Травмы загубленной юности укоренили в Путине модель поведения дворового гопника. Моральная животность, культ шальной силы, жульничество, мезонтропия, любовь к показухе, дебоши и другие криминальные выходки, приправленные сортирным юморком, – вот оно ценностное ядро российского вождя.

Чтобы расти при таком вожаке нужно подстраиваться под путинский стиль, вытаскивать из себя наружу все самое худшее, и тогда тебя ждёт успех в камарилье. Если взглянуть со стороны на путинскую клику, то это настоящая кунтскамера самого разнообразного людского шлака. Путину нравятся юродивые, отмеченные какой-то неполноценностью. Разбирать каждого из них – вызов для психиатров.

Особо выделяется на фоне других директор "Роскосмоса" – Дмитрий Рогозин. Его политическая фриковатость, громкие заявления космической глупости, мешковатый внешний вид, красная мужицкая рожа импонируют Путину. После скоропостижной кончины другого дегенерата – Жириновского, пустует ниша кремлевского политического чучела. На данную хлебную позицию функционально метит Рогозин. Визит Путина и Лукашенко на космодром "Восточный" – не только ознакомление с ходом "решающего для безопасности РФ объекта". Не только пиар в духе Ким Чен Ына, который тоже любит позировать возле ракетной инфраструктуры. Приезд мелкотравчатых диктаторов ещё и повышение Рогозина.

Перед этим следует напомнить, что на "Восточном", вдали от людских глаз, путинцы закапывают в землю миллиарды долларов. По оперативным данным 10-20% бюджета циклопического проекта разворовано только на откаты подрядчикам. Ещё значительная часть народных денег путем различных схем отправляется чемоданами хозяину Кремля. В общем, Рогозин – путинский смотрящий за распилом средств на колоссальном объекте в Амурской области, который если и начнет окупаться, то только к 2075 году. К тому времени все действующие участники преступных схем отойдут в небытие и спроса с них – никакого.

Но помимо участия в государственной коррупции Рогозин может продвинуться по службе. Ещё в при жизни болеющего Жириновского пепелацев начальник и батутов командир вдруг стал использоваться для озвучивания самых жестких антизападных месседжей партии войны, сотрясая ядерным щитом. А после отхода в мир иной путинского паяца, именно Рогозин, который развалил ракетную отрасль страны, может стать новым alter ego Путина.

Терять полуторацентнерному ультрапатриоту нечего. В электоральном плане он всегда был около ноля, в управленческой деятельности таким же. А вот работать ртом и махать кулаками перед камерами жирный мордоворот вполне способен.

Кстати вживание в роль нового кремлевского чучела у Рогозина уже началось. 13 апреля заменитель Жириновского встретился со смердячим отбросом и незадавшимся главой "временного правительства Украины" Олегом Царевым. Оба путинских ущербка обсудили процесс "денацификации" Украины и начали по-путински шутить про отправку украинского президента в космос. Похоже Рогозин в новой ипостаси берет под свое крыло вероятного гауляйтера "Новороссии" и теперь будет массированно вещать по украинской тематике.

Если данная информация подтвердится, то обнажится не только катастрофический дефицит кадров в путинской кунтскамере, но и накачка плешивого новыми порциями дезы. Учитывая рогозинские "успехи" в сфере освоения космоса, то по украинскому направлению Кремль ждёт очередное просто феерическое фиаско.

Источник: https://t.me/zloyodessit/14448

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