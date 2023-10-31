Сегодня 07:52
Просмотров: 50
«Ну там уже выбор без выбора. Поднимешь ж*пу и пойдёшь. Бо выбора нет нихр*на» - перехоплення ГУР
Дружина окупанта обговорює низький морально-психологічний стан особового складу російських окупаційних військ, які виконують завдання у районі ВУГЛЕДАР, через відсутність успіху та значних втрат живої сили, які несе ворог на цьому напрямку:
● «у кого-то прям перед машиной снаряды падали, у кого-то сзади падали»;
● «начали максимально людей перебрасывать на угледар. в эту мясорубку»;
● «за одного я слышала отправили в угледар, через 2 дня уже всё, труп».
▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Джерело: gur.gov.ua