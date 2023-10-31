Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:52
Просмотров: 50

«Ну там уже выбор без выбора. Поднимешь ж*пу и пойдёшь. Бо выбора нет нихр*на» - перехоплення ГУР

«Ну там уже выбор без выбора. Поднимешь ж*пу и пойдёшь. Бо выбора нет нихр*на» - перехоплення ГУР

Дружина окупанта обговорює низький морально-психологічний стан особового складу російських окупаційних військ, які виконують завдання у районі ВУГЛЕДАР, через відсутність успіху та значних втрат живої сили, які несе ворог на цьому напрямку:

● «у кого-то прям перед машиной снаряды падали, у кого-то сзади падали»;

● «начали максимально людей перебрасывать на угледар. в эту мясорубку»;

● «за одного я слышала отправили в угледар, через 2 дня уже всё, труп».

▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Білорусь поки не воює. Юридично
Сегодня 08:10    7
Допомога для України від США, "Шторм-Z" під Авдіївкою — дайджест головних новин ночі
Сегодня 08:05    20
6,2 миллионов беженцев покинули Украину по состоянию на 22 октября 2023 года, — ООН
Сегодня 08:02    28
300 810! Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно
Сегодня 07:47    54
Китай прискорює будівництво нової гілки газопроводу "Центральна Азія-Китай"
Сегодня 07:43    64
Як росіяни просувають свою пропаганду від Мексики до Чилі
Сегодня 07:33    65
За крадіжки і грабежі - 5-7 років позбавлення волі. За топкорупцію - справу закрито, ви вільні
Сегодня 07:24    96
Производство тактической авиации в России – что скрывается за "рекордами"
Сегодня 07:14    96
Оперативна інформація станом на 06.00 31 жовтня 2023 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:12    94
Как перестать смеяться: Кадыров потребовал от еще двух мусульманских регионов наградить его сына
Сегодня 07:05    93
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 