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«Обидели юродивого, забрали копеечку…»: оккупанты в Крыму «кинули» «новоросса» Царева на недвижимость

«Обидели юродивого, забрали копеечку…»: оккупанты в Крыму «кинули» «новоросса» Царева на недвижимость

Подконтрольные России власти аннексированного Крыма решили продать имущество двух алуштинских пансионатов — «Днепр» и «ХИИТовец», которые в 2015 году были отданы в аренду бывшему народному депутату от Партии регионов Олегу Цареву. Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Вопрос продажи имущества пансионатов «Днепр» и «ХИИТовец» инициировал российский «глава Крыма» Сергей Аксенов.

Эти пансионаты с 2015 года находились в аренде у ООО «Сельбилляр» — фирмы, принадлежащей супруге и матери экс-депутата Верховной Рады, одного из лидеров «Новороссии» Олега Царева.

После того, как Царев поддержал группировки «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе и стал фигурантом уголовного дела в Украине, он с семьей переехал в Крым. Царевы живут в Ялте, в 2015 году они заявили о себе как об инвесторах, получив в аренду шесть санаториев в Ялте, Алуште и Евпатории.

В 2015 году фирмы Царева и его семьи взяли на себя обязательства по реконструкции и развитию сразу шести крымских санаториев: алуштинских «Днепра» и «ХИИТовца», детского пульмонологического санатория «Ай-Тодор» в Ялте, алуштинского «Ветерана», а также евпаторийских санаториев «Юбилейный» и «Радуга».

Все эти проекты были одобрены «Советом по улучшению инвестиционного климата при крымском правительстве» и внесены в «Реестр инвестпроектов Крыма». Издание предполагает, что каждый проект стоил бы сотни миллионов рублей.

Предполагалось окончание реконструкции ряда санаториев в 2040 году. А пансионаты «Днепр» и «ХИИТовец» фирмы Царева планировали реконструировать до 2064 года.

Сообщение о планируемой продаже имущества этих пансионатов дало основания предполагать, что эта сделка готовится для фирм Царева, на что, как он предполагал, он имел приоритетное право.

Сам экс-нардеп заявил, что такие договоренности между ним и российскими «властями» Крыма действительно были. Но в итоге этого не произошло. «Наши компании подписали инвестсоглашения по шести объектам [санаториям] в Крыму, вложили деньги, провели работы, занимались серьезно этими объектами. Но Совет министров в одностороннем порядке разорвал эти договора. Мы подали в суд, написали в прокуратуру, но это ничем не закончилось. Все суды мы проиграли. Поэтому никакого отношения к этим объектам мы сейчас не имеем», — заявил Царев.

По его словам, согласно договоренностям с крымскими властями, фирмы его семьи должны были развивать арендованные санатории и успели вложить в них более 10 миллионов рублей. «Получается, что нас обманули. Всех своих друзей и знакомых я теперь отговариваю от участия в инвестпроектах по Крыму. Потому что правительство Крыма подписывает такие инвестдоговора, которые суды затем расценивает как договор о намерениях. А то, что ты по нему тратишь деньги, никого не волнует. Что-то вдруг кому-то перехотелось, и все разрывается», — жалуется Царев.

Он утверждает, что намерен продолжать борьбу за крымские санатории в судах. Он готовится подать повторные иски с другими требованиями.

Источник: sprotyv.info

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