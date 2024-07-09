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Окупанти не проводять технічні ремонти на ЗАЕС: стан її обладнання невідомий

Окупанти не проводять технічні ремонти на ЗАЕС: стан її обладнання невідомий

Зараз немає детальної інформації про технічний стан обладнання на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомив голова Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков.

"На сьогодні фактично невідомий детально технічний стан обладнання і систем безпеки на Запорізькій АЕС. Мова йде про трубопроводи, машини, механізми, насосне обладнання", - сказав Коріков.

За його словами, окупаційна адміністрація станції не виконує вимоги регламентів з безпеки, не проводить у належному обсязі ремонти й технічне обслуговування тощо.

Коріков також нагадав, що зараз інформація із системи радіаційного моніторингу на ЗАЕС не надходить у режимі онлайн до Енергоатома та до МАГАТЕ. Він пояснив, що всього система складається із 18 станцій моніторингу, з яких 4 станції виведені з ладу.

"Це зменшує наші можливості контролю радіаційного стану на Запорізькій АЕС та прилеглій території", - підкреслив очільник ДІЯРУ.

Нагадаємо:

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що на цьому тижні обстрілами і пожежею була зруйнована зовнішня станція радіаційного моніторингу.

За останній тиждень в Енергодарі внаслідок атак безпілотників було зруйновано дві підстанції "Луч" і "Радуга", що призвело до тривалого знеструмлення міста, але не вплинуло на електропостачання Запорізької АЕС.

Джерело: epravda.com.ua

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