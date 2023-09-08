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Пацифісти такі пацифісти...

Пацифісти такі пацифісти...

Виконавчий секретар «Українського Руху Пацифістів» Юрій Шеляженко отримав повідомлення про підозру за виправдовування збройної агресії рф проти України.

Він називав рф, яка розв’язала та веде агресивну війну проти України, «міфічним ворогом», а повномасштабне вторгнення збройних сил рф в Україну – «загостренням збройних конфліктів», в якому винні обидві сторони.

Також він зазначав, що захист України проти окупаційних сил нібито «може і має здійснюватися ненасильницькими та беззбройними методами».

Встановлено також, що Шеляженко на власному телеграм-каналі закликав українців косити від призову та тікати за кордон.

Також він розсилав іноземним дипломатам видумані довідки про війну в Україні. У них використовував прокремлівські наративи, що дискредитують Сили безпеки та оборони.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/37120

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