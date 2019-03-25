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Поліція оголосила про підозру двом учасникам «кримської самооборони»

Поліція оголосила про підозру двом учасникам «кримської самооборони»

Українська поліція Криму повідомила про підозру двом чоловікам в причетності до блокування українських військових на початку анексії півострова.

«У ході слідства правоохоронці здобули достатньо доказів причетності49-річногочоловіка до участі узлочинномуугрупованні «Самооборона Криму».Поліцейські встановили, що у лютому 2014 року він брав активну участь у захопленні будівлі ВР АР Крим, а відтак – чинив дії, спрямовані на зміну меж території України. Крім того, він брав участь в облозі військової частини А-2398 півострова та її захопленні. Щодо другого бойовика – також учасника так званої «самооборони Криму» – то окрім вчинення дій, спрямованих на зміну меж території України, 49-річний чоловікбрав участь в облозі Штабу ВМС України у місті Севастополі упродовж березня 2014 року. У тому ж Севастополі бойовик брав участь у захопленні військової частини А-1668», – мовиться на сайті відомства.

За цими даними, обом підозрюваним інкримінується дві статті – створення незаконних збройних формувань та посягання на територіальну цілісність України.

Загалом з початку 2018 року слідчі Головного управління Національної поліції в АР Крим та місті Севастополі оголосили у розшук 165 представників угруповання «самооборона Криму».

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Источник: radiosvoboda.org

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