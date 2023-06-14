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Постачальник дронів “Ланцет” продовжує закупівлі американської електроніки

Постачальник дронів “Ланцет” продовжує закупівлі американської електроніки

Виробник російських дронів-камікадзе “Ланцет”, які активно використовуються російською армією в Україні, продовжує імпортувати західні комплектуючі, зокрема американського виробництва. Мережа постачальників компанії може бути використана для обходу санкцій. Про це йдеться у розслідуванні “Важливих історій”.

Безпілотники “Ланцет” виробляє Zala Aero Group, контрольним власником компанії з часткою 50,85 відсотків є іжевський бізнесмен Олександр Захаров, частка, що залишилася, належить концерну “Калашніков”. У бізнесі також беруть участь син та дочка Захарова – Микита та Марія, які є найбільшими постачальниками виробника дронів.

З документів, вивчених “Важливими історіями”, випливає, що виробник “Ланцетів” закуповує електроніку в Узбекистані та Китаї. Один із постачальників компанії повідомляє, що у нього “налагоджені поставки від кількох десятків європейських та азіатських виробників”. Відомо, що завод отримує як мінімум продукцію американського виробництва процесорів Nvidia та виробника електронних плат Hitech Global.

Юридична особа компанії, ТОВ “ЦСТ”, лише у 2022-2023 роках продала своїх безпілотників військовим на 5,3 млрд рублів. При цьому компанія не внесена до списків санкцій США та Євросоюзу. Відомо, що дронами “Ланцет” пошкоджено або знищено щонайменше десятки одиниць техніки української армії. У тому числі – радари комплексів ППО, артилерійські знаряддя та бронетехніка.

Джерело: glavnoe.in.ua

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