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Повідомлено про підозру колишньому начальнику Волинської митниці ДФС, який перебував у розшуку

Повідомлено про підозру колишньому начальнику Волинської митниці ДФС, який перебував у розшуку

Прокурором Київської області повідомлено про підозру колишньому начальнику Волинської митниці ДФС у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, який незаконно збирав і зберігав конфіденційну інформацію про особу.

Зокрема, начальник Волинської митниці ДФС, керуючись мотивом особистих неприязних відносин із начальником одного з митних постів Волинської митниці ДФС, порушуючи низку конституційних прав громадян на недоторканість приватного життя, особисту та сімейну таємницю отримав та зберігав відеоматеріали спостереження за своїм підлеглим працівником, будинком та прибудинковою територією по місцю проживання останнього та членів його сім´ї.

Також колишньому начальнику митниці вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області

Источник: gp.gov.ua

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