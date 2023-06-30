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Превентивний лукашенко: риторика диктатора щодо «ядерки» набуває загрозливих відтінків

Превентивний лукашенко: риторика диктатора щодо «ядерки» набуває загрозливих відтінків

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

білоруський диктатор лукашенко заявив, що доручив розробити «алгоритм застосування ядерної зброї». За його словами, «основа алгоритму має бути в тому, що ми її повинні застосувати у скрутну хвилину, якщо на нас нападуть».

На прохання пояснити, як застосовуватимуться тактична ядерна зброя (ТЯЗ), якщо у кремлі запевняли, що вона залишається під російським контролем, лукашенко відрізав: «Це наша зброя, і ми її будемо застосовувати».

Насправді, заява дуже провокативна. У світовій історії були (і є) випадки, коли одна держава розміщує на території іншої свою ядерну зброю. Але досі не було випадків, щоб ця інша держава, заявляла свої претензії розпоряджатися і застосовувати чужу ядерну зброю.

А що, як лукашенко має рацію? Адже російська ядерна зброя (крім того, що білорусь отримує російський газ за найнижчою ціною в Європі, про що стало відомо 28 червня) дійсно могла бути платою мінську за послугу врегулювання «пригожинського заколоту».

З огляду на те, що у москві вже відкрито пропонують тактичний ядерний удар по «умовній Познані» (до якої з білорусі значно ближче, ніж з росії), а лукашенко регулярно повідомляє про те, «звідки готується напад» – його заява більш ніж загрозлива.

Джерело: https://t.me/spravdi/30939

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