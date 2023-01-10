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Прокуратура викрила бойовика підрозділу «Сомалі» так званої «ДНР»

Прокуратура викрила бойовика підрозділу «Сомалі» так званої «ДНР», який брав участь в окупації Куп‘янщини

За даними слідства, у 2016 році чоловік, перебуваючи у м. Донецьк, вступив до лав терористичної організації «ДНР», а саме до 3-ої окремої мотострілкової бригади «Беркут».

Після цього він за власною ініціативою добровільно вступив до одного зі структурних підрозділів терористичної організації «ДНР» — не передбаченого законом збройного формування 1-ої окремої батальйонної тактичної групи «Сомалі».

Встановлено, що після повномасштабного вторгнення рф в Україну бойовик псевдореспубліки брав активну участь в окупації смт Великий Бурлук.

Прокуратура викрила бойовика підрозділу «Сомалі» так званої «ДНР»

Прокуратура викрила бойовика підрозділу «Сомалі» так званої «ДНР»

Джерело: https://t.me/h_saltovka/68987

Новости портала «Весь Харьков»

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