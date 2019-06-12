Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:14
Просмотров: 59

Прокуратурою Київської області повернуто державі землі водного фонду вартістю понад 188 млн грн на території Козинської селищної ради

Прокуратурою Київської області повернуто державі землі водного фонду вартістю понад 188 млн грн на території Козинської селищної ради

Установлено, що у 2002 році юридичною особою на підставі договору купівлі-продажу оформлено державний акт на право власності на землю площею понад 4 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у смт. Козин Обухівського району.

Проте встановлено, що договір купівлі-продажу зазначеної земельної ділянки у 2002 році не укладався та нотаріально не посвідчувався, тому державний акт на право власності на землю отримано без достатніх підстав. У подальшому, цим товариством вказану земельну ділянку відчужено на користь іншої юридичної особи.

Прокуратурою з’ясовано, що зазначена земля є складовою частиною Канівського водосховища, повністю накладається на землі водного фонду.

Враховуючи те, що вищевказана земельна ділянка незаконно вибула із державної власності прокуратурою Київської області до господарського суду Київської області пред’явлено позов про її витребування.

Суд погодився з позицією прокуратури та визнав протиправність вибуття земель водного фонду з власності держави та постановив повернути землю законному власнику.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Затримано працівниць ДФС у місті Києві під час отримання 1800 доларів США неправомірної вигоди
Сегодня 08:15    84
Про результати роботи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України за п’ять місяців 2019 року
11.06.2019 09:49    106
За фактами забруднення водойми у Вінницькій області та викрадення отрутохімікатів відкрито кримінальні провадження
11.06.2019 07:57    118
Слідчого Печерського управління поліції Києва затримали під час отримання 13 400 грн від фігуранта кримінального провадження
11.06.2019 06:42    123
ДБР викрило міжнародну схему протиправного ввезення автомобілів на територію України
10.06.2019 10:30    163
Генеральна прокуратура оскаржить рішення суду про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві «Сармата»
08.06.2019 11:11    163
На Черкащині СБУ викрила посадовців митниці на масштабних зловживаннях
08.06.2019 10:37    166
На Львівщині начальника сектору одного з районних відділень патрульної поліції затримали під час отримання 2 500 доларів США
08.06.2019 10:00    137
ДБР розслідує факти можливих зловживань поліцейськими, озвучені в сюжеті Слідство. Інфо «Місто вкрадених квартир»
07.06.2019 08:40    160
Экс-директору Харьковского бронетанкового объявили подозрение в растрате
07.06.2019 06:30    134
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 