Прокуратурою Київської області повернуто державі землі водного фонду вартістю понад 188 млн грн на території Козинської селищної ради

Установлено, що у 2002 році юридичною особою на підставі договору купівлі-продажу оформлено державний акт на право власності на землю площею понад 4 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у смт. Козин Обухівського району.

Проте встановлено, що договір купівлі-продажу зазначеної земельної ділянки у 2002 році не укладався та нотаріально не посвідчувався, тому державний акт на право власності на землю отримано без достатніх підстав. У подальшому, цим товариством вказану земельну ділянку відчужено на користь іншої юридичної особи.

Прокуратурою з’ясовано, що зазначена земля є складовою частиною Канівського водосховища, повністю накладається на землі водного фонду.

Враховуючи те, що вищевказана земельна ділянка незаконно вибула із державної власності прокуратурою Київської області до господарського суду Київської області пред’явлено позов про її витребування.

Суд погодився з позицією прокуратури та визнав протиправність вибуття земель водного фонду з власності держави та постановив повернути землю законному власнику.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області

Источник: gp.gov.ua

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