Ракетні удари по кафе та поштових складах: як росія день за днем вбиває мирних українців

Хоч би скільки пропагандисти брехали про те, що російські військові ціляться лише по військових обʼєктах в Україні, факти говорять про зворотне.

Ворог обстрілює житлові багатоповерхівки, торгові центрі, кафе та поштові склади, знаючи, що там перебуває багато людей. Адже росіянам байдуже на людські життя, вони ведуть геноцидальну війну.

Агресор обовʼязково буде покараний за всі свої злочини, а ми – завжди шануватимемо памʼять загиблих.

Джерело: https://t.me/spravdi/34309

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