росія лицемірить, коли обіцяє країнам Африки безпеку та розвиток і посилає туди «вагнерівців»

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

26-29 липня в санкт-петербурзі відбудеться 2-й саміт «росія – Африка. За мир, безпеку та розвиток», у якому можуть взяти участь приблизно 10-15 глав держав та урядів африканських країн.

▶️ За допомогою своєї африканської політики москва прагне подолати міжнародну ізоляцію, в якій рф опинилася через агресію проти України.

▶️ У спілкуванні з Африкою росія апелює до антиколоніалізму, хоча сама є колоніальною імперією, яка жорстоко придушує національні рухи своїх корінних народів.

▶️ москва засуджує західний імперіалізм, хоча сама веде імперіалістичну війну проти України, прагнучи знищити сусідню державу та заволодіти її ресурсами.

▶️ Назовні маніпулюючи гаслами інтернаціоналізму, росія є глибоко ксенофобською країною, в якій поширені напади на «не білих» громадян та іноземців, відкрито допускається расистська риторика.

▶️ росія веде неоколоніальну експансію в країнах Африки, використовуючи найманців пвк «вагнер» для насаджування недемократичних режимів та експлуатації природних багатств африканських народів.

▶️ В ім’я своїх загарбницьких цілей росія прагне зруйнувати світовий лад, заснований на принципах ООН, який зробив африканські країни повноправними членами міжнародної спільноти.

Джерело: https://t.me/spravdi/31223

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