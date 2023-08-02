росія викрала 200-300 тисяч дітей - Герасимчук

Доповідь рф щодо незаконного вивезення українських дітей є прямим доказом для Міжнародного кримінального суду

Така політика росії стосовно маленьких українців – це складова геноциду, порушення міжнародного гуманітарного права і прав дітей, наголосив омбудсмен Лубінець.

- росіяни депортують вихованців інституційних закладів, сиріт, а також тих, у кого є родичі в Україні. У доповіді львової-бєлової подається кількість дітей [більше 700 тисяч за 2022 рік] вивезених і влаштованих у прийомні російські сім’ї з ТОТ Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей.

Лубінець звернувся до спецпредставниці генсека ООН з питань дітей і збройних конфліктів Гамби з проханням отримати від рф списки депортованих українських дітей і передати їх Україні.

Водночас Уповноважена з прав дитини Герасимчук у коментарі «Суспільному» повідомила, (https://suspilne.media/amp/540811-gerasimcuk-sprostuvala-zaavi-lvovoi-belovoi-sodo-700-tisac-vivezenih-do-rf-ukrainskih-ditej/) що оприлюднена львовою-бєловою кількість вивезених дітей не відповідає дійсності.

- Це чергова провокація і перебільшення російської пропаганди. За підрахунками усіх компетентних органів, такої кількості дітей, про яку говорить росія на територіях, звідки їх вивозили, просто не могло бути насправді. За нашими ж підрахунками, може йтися про 200-300 тисяч дітей, яких вони могли викрасти.

Джерело: https://t.me/spravdi/32069

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