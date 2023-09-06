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россияне разграбили завод в Токмаке

россияне разграбили завод в Токмаке

Из-за сложной для россиян ситуации на южном фронте оккупанты начали грабить предприятия в Запорожской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Во временно оккупированном Токмаке оккупанты разграбили местный кузнечно-штамповочный завод. Большинство оборудования было вывезено военными и дальнейшая его судьба неизвестна.

В настоящее время местными оккупационными властями разработан план вывоза других материальных ценностей захваченного города, который будет приведен в действие в случае ухудшения ситуации для оккупантов.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/23095

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