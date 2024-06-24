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"Русские своих не бросают, русские своих добивают" (ВІДЕО 18+)
В российского оккупанта прилетает дрон, он просит сослуживца добить его. Сослуживец без раздумий стреляет в голову. И идёт себе дальше...
Он даже не пытается осмотреть раненого, оценить серьёзность ранений (вероятно, они очень серьёзны, но всё же). Видимо, они оба подсознательно понимают, что это бессмысленно, так как ни о какой эвакуации и речи не идёт.
Какая бессмысленная смерть...
Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/15321