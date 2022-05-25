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С 2005 по 2014 год было продано армейского имущества на 1,8 млрд грн (ИНФОГРАФИКА)

С 2005 по 2014 год было продано армейского имущества на 1,8 млрд грн (ИНФОГРАФИКА)

Украинская армия после развала Советского Союза получила в наследство 6011 танков, 5791 боевых машин, около 6500 единиц артиллерии, свыше 1000 боевых самолетов, 400 вертолетов.

Согласно данным, с 2005 по 2014 год из Минобороны было продано имущества на 1,8 млрд грн: танков – 832; вертолетов – 232; самолетов и безпилотников – 202; БМП, БТР – 714; автомобилей – 4930; ракетно – артиллерийского вооружения – 28555; стрелкового оружия – 1824362; боеприпасов - 560 млн

С 2005 по 2014 год было продано армейского имущества на 1,8 млрд грн (ИНФОГРАФИКА)

С 2005 по 2014 год было продано армейского имущества на 1,8 млрд грн (ИНФОГРАФИКА)

С 2005 по 2014 год было продано армейского имущества на 1,8 млрд грн (ИНФОГРАФИКА)

С 2005 по 2014 год было продано армейского имущества на 1,8 млрд грн (ИНФОГРАФИКА)

С 2005 по 2014 год было продано армейского имущества на 1,8 млрд грн (ИНФОГРАФИКА)

С 2005 по 2014 год было продано армейского имущества на 1,8 млрд грн (ИНФОГРАФИКА)

По материалам: slovoidilo.ua, censor.net

Новости портала «Весь Харьков»

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