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САП объявила «слугу народа» Трубицына в международный розыск

САП объявила «слугу народа» Трубицына в международный розыск

Депутат Киевского горсовета от «Слуги народа» Владислав Трубицын убежал за границу 13 мая и по состоянию на 10 часов 30 мая не вернулся. Специализированная антикоррупционная прокуратура подала ходатайство о международном розыске и взыскания залога в 10,8 млн. грн. в пользу государства - заявил (https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/587059813548720?locale=ru_RU) прокурор САП Николай Карась.

Ранее сообщалось, что НАБУ поймало Трубицына на взятке в 1,39 млн гривен. Эти деньги он получил от одного из столичных предпринимателей за победу в электронных торгах на право размещения торговых точек. Сейчас дело рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

Джерело: https://t.me/u_now/98987

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