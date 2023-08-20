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СБУ ліквідувала ще 7 схем для ухилянтів: серед затриманих – троє посадовців військкоматів

СБУ ліквідувала ще 7 схем для ухилянтів: серед затриманих – троє посадовців військкоматів

Служба безпеки заблокувала ще 7 корупційних схем ухилення від мобілізації в різних регіонах України.

До організації оборудок причетні більше ніж 10 осіб, серед них – посадовці військкоматів та військово-лікарських комісій.

За гроші вони «допомагали» потенційним призовникам уникнути військової служби на підставі підроблених документів про «незадовільний» стан здоров’я, або ж нібито перевезення іноземної гумдопомоги.

Вартість таких «послуг» становила до $9 тис. Сума залежала від різновиду «схеми» і терміновості «замовлення».

● Так, у Києві:

затримано двох ділків, які продавали ухилянтам фіктивні довідки медико-соціальної експертної комісії про присвоєння груп інвалідності.

● На Одещині:

військова контррозвідка СБУ затримала «на гарячому» посадовця місцевого військкомату, який вимагав гроші з призовників.

За 5 тис. доларів США він обіцяв молодикам «організувати» підроблені медичні документи щодо непридатності до військової служби за станом здоров’я.

● У Тернополі:

затримано ще одного посадовця військкомату. Разом із трьома спільниками він «торгував» фальшивими документами про «списання» з військового обліку.

● У Миколаєві:

військові контррозвідники СБУ затримали ділка, який пропонував місцевому жителю своє сприяння в ухиленні від мобілізації.

● На Харківщині:

викрито двох посадовців медичних установ, які «штампували» фейкові довідки про непридатність до військової служби і продавали їх.

● У Рівненській області:

заблоковано ще один канал нелегальної міграції потенційних призовників. Його організували власники трьох автопідприємств, які оформляли ухилянтів як водіїв міжнародних рейсів.

● На Буковині:

співробітники військової контррозвідники СБУ викрили і зупинили водія вантажного автомобіля, який приховано намагався вивезти за кордон 4-х місцевих жителів призовного віку.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Джерело: https://t.me/SBUkr/9365

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