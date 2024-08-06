Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:57
Просмотров: 44

СБУ повідомила про підозру командиру авіаполку рф, який командував ударами по енергосистемі України ракетами Х-101

СБУ повідомила про підозру командиру авіаполку рф, який командував ударами по енергосистемі України ракетами Х-101

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного воєнного злочинця з рф, який причетний до ракетних ударів по критичній інфраструктурі України.

Мова йде про полковника Олега Скітського – командира 121-го важкого бомбардувального полку військово-повітряних сил росії.

Задокументовано, що за наказами посадовця його підлеглі здійснювали масовані повітряні атаки на енергосистему України.

Основними цілями ворога були ключові енергогенеруючі підприємства та електропідстанції у Київській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях.

Для вогневого ураження енергооб’єктів окупанти підіймали у повітря ракетоносці-бомбардувальники Ту-95, з яких випускали по Україні стратегічні крилаті ракети Х-101.

У результаті ворожих обстрілів були загиблі і десятки поранених серед цивільного населення нашої держави.

Крім того, атаки рф на критичну інфраструктуру України призвели до масового знеструмлення у холодну пору року житлових будинків, лікарень, шкіл та дитсадків.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Скітському про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв ведення війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12535

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Прості росіяни» не доклали зусиль, щоб зупинити злочини кремля
Сегодня 09:19    0
Про Малі і дипломатію
Сегодня 08:46    59
З початку повномасштабного вторгнення рф ДБР направило до суду понад 900 обвинувальних актів щодо злочинів проти нацбезпеки
Сегодня 08:35    62
Збито 4 ракети та 15 ударних БПЛА
Сегодня 08:22    75
Оперативна інформація станом на 08.00 06.08.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:18    84
російськи шпигуни активізувалися для стеження за навчаннями українських бійців у Британії — The Times.
Сегодня 08:17    79
У Британії 4 дні погромів: до чого тут росія?
Сегодня 08:07    117
Рашисты хозяйничают на Донбассе
Сегодня 07:58    110
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.24 орієнтовно
Сегодня 07:53    96
"Слуги народу" готові у другому читанні дати 150 голосів за законопроєкт, який забороняє діяльність РПЦ в Україні
Сегодня 07:39    90
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 