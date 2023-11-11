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СБУ розкрила інформаторку, яка наводила ракети на «зерновий коридор»

СБУ розкрила інформаторку, яка наводила ракети на «зерновий коридор»

Інформаторка російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари рф по логістичних центрах експорту українського зерна на Одещині, народилась і жила в с. Приморське, Кілійського району Одеської області.

Її зовуть Олександра Руська, 1969 р.н., працювала білетеркою на автовокзалі.

За даними слідства, комунікацію з ворогом вона здійснювала через свого сина, який проживає в москві та контактує з ворожими спецслужбами.

Олександра Руська має двох синів в москві, ще один син працює на судні, чоловік в Молдові.

Затримали її за день до від’їзду до росії, вже була «на валізах». Вона купила квиток на автобус до Молдови на 9 листопада і квиток на літак з Молдови до московського аеропорту «Домодєдово».

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/42598

Новости портала «Весь Харьков»

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