СБУ розкрила інформаторку, яка наводила ракети на «зерновий коридор»

Інформаторка російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари рф по логістичних центрах експорту українського зерна на Одещині, народилась і жила в с. Приморське, Кілійського району Одеської області.

Її зовуть Олександра Руська, 1969 р.н., працювала білетеркою на автовокзалі.

За даними слідства, комунікацію з ворогом вона здійснювала через свого сина, який проживає в москві та контактує з ворожими спецслужбами.

Олександра Руська має двох синів в москві, ще один син працює на судні, чоловік в Молдові.

Затримали її за день до від’їзду до росії, вже була «на валізах». Вона купила квиток на автобус до Молдови на 9 листопада і квиток на літак з Молдови до московського аеропорту «Домодєдово».

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/42598

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