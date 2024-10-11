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СБУ та Нацполіція затримали адвокатів та посадовців ТЦК, які «заробляли» на ухилянтах у Києві та Херсоні

СБУ та Нацполіція затримали адвокатів та посадовців ТЦК, які «заробляли» на ухилянтах у Києві та Херсоні

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували ще дві схеми ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів у Києві та Херсоні затримано 6-х фігурантів, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від призову.

Серед затриманих – адвокати, посадовці ТЦК та центру надання адміністративних послуг.

За хабарі від 7 до 12 тис. доларів фігуранти оформлювали клієнтам «бронь» або знімали з військового обліку на підставі фіктивних медвисновків.

● Так, у Києві:

затримано двох адвокатів, які пропонували військовозобов’язаним сховатися від мобілізації через незаконне працевлаштування до одного з держпідприємств оборонного значення.

Спочатку фігуранти організовували для своїх клієнтів формальне проходження військово-лікарської комісії та «супроводжували» документи в ТЦК для уникнення процедури вручення повістки.

Для цього адвокати використовували особисті зв’язки у ВЛК та військкоматах столиці.

Потім вони направляли документи своїх клієнтів для призначення на посади у лавах держпідприємства з подальшим бронюванням від мобілізації.

Правоохоронці затримали у Києві одного з фігурантів під час отримання ним грошей від ухилянта. Одночасно було затримано його спільника на Черкащині.

● У Херсоні:

на корупційній «схемі для ухилянтів» викрито ще трьох посадовців ТЦК та їхню спільницю – працівницю місцевого центру надання адмінпослуг, яка відповідала за роботу з військовозобов’язаними.

Задокументовано як жінка оновлювала дані чоловіків призовного віку та пропонувала їм допомогу в уникненні мобілізації.

Потім фігурантка передавала персональні дані клієнтів своїм спільникам у ТЦК, де вони знімали ухилянтів з військового обліку через «погане» здоров’я.

Наразі двом затриманим з Києва повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою осіб) .

Дії фігурантів з Херсону кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13088

СБУ та Нацполіція затримали адвокатів та посадовців ТЦК, які «заробляли» на ухилянтах у Києві та Херсоні

СБУ та Нацполіція затримали адвокатів та посадовців ТЦК, які «заробляли» на ухилянтах у Києві та Херсоні

СБУ та Нацполіція затримали адвокатів та посадовців ТЦК, які «заробляли» на ухилянтах у Києві та Херсоні

Новости портала «Весь Харьков»

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