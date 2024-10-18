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СБУ затримала агента фсб, якого перекинули з росії у Харків для коригування ударів по місту

СБУ затримала агента фсб, якого перекинули з росії у Харків для коригування ударів по місту

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента фсб у Харкові. Фігурант розвідував локації Сил оборони і намагався допомогти окупантам у підготовці нової серії ударів по регіону.

За матеріалами справи, коригувальником виявився 37-річний місцевий житель. фсб завербувала його в росії, де проживала його дружина і куди фігурант втік на початку повномасштабної війни.

За вказівкою співробітника фсб рф Коняхіна Євгенія Миколайовича у травні 2023 року агент повернувся до Харкова через треті країни і згодом приступив до виконання завдань ворога.

Основними цілями рашистів були військові полігони, де проходили навчання українські захисники.

Розвідувальні вилазки фігурант здійснював під виглядом робочих поїздок, під час яких приховано фіксував локації оборонних об’єктів.

Також він намагався «втемну» використовувати своїх знайомих, зокрема військових та волонтерів.

«Прикриваючись» товариськими розмовами, зрадник намагався вивідати місця базування українських військ та їхню орієнтовну кількість і наявне озброєння.

Військові контррозвідники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його злочинні дії і затримали під час спецоперації.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

СБУ затримала агента фсб, якого перекинули з росії у Харків для коригування ударів по місту

СБУ затримала агента фсб, якого перекинули з росії у Харків для коригування ударів по місту

Джерело: https://t.me/SBUkr/13127

Новости портала «Весь Харьков»

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