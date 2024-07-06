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СБУ затримала жіночу агентурну групу фсб, яка коригувала ракетні удари по Одесі

СБУ затримала жіночу агентурну групу фсб, яка коригувала ракетні удари по Одесі

Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу фсб, яка діяла в Одесі. До складу ворожого осередку входили три мешканки міста віком від 19 до 23 років, які працювали у місцевій кав’ярні.

За вказівкою російської спецслужби вони готували масований ракетно-дроновий удар по військовій інфраструктурі обласного центру.

Щоб встановити координати потенційних цілей, фігурантки обходили місто під виглядом дружніх прогулянок.

У разі виявлення «потрібного» об’єкта, агентки фотографувались на його фоні, зокрема робили селфі з прив’язкою до місцевості.

Найбільше ворога цікавили локації військкоматів та медустанов, де проходять лікування українські захисники.

Також фігурантки намагалися виявити бойові позиції підрозділів ППО та берегової охорони, які обороняють місто з повітря та морської акваторії.

Отримані відомості агентки месенджером відправляли своєму куратору з фсб.

Для конспірації під час листування вони ховалися за вигаданими нікнеймами, а також використовували анонімний чат.

За кожне виконане завдання фігурантки отримували від рф грошову «винагороду».

Крім того, агентки просили окупантів про «своєчасну евакуацію» та працевлаштування в одну з російських спецслужб.

Однак, СБУ зірвала плани ворога, задокументувала агентурну групу та затримала всіх трьох фігуранток, коли вони готували «звіт» до фсб.

Також СБУ провела додаткові заходи для убезпечення локацій українських військ.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12321

Новости портала «Весь Харьков»

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