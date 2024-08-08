СБУ затримала інформатора фсб, який наводив російські «Ланцети» на Миколаїв

Служба безпеки затримала ще одного інформатора фсб, який коригував повітряні удари країни-агресора по Миколаївщині.

За його координатами окупанти готували нову комбіновану атаку на обласний центр із використанням дронів-камікадзе типу «Ланцет» та крилатих ракет.

Основними цілями ворога були місця найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки Сил оборони.

Також російська спецслужба планувала отримати від фігуранта локації ППО, зокрема мобільних вогневих груп, які обороняють портове місто.

Для виконання ворожого завдання окупанти дистанційно залучили свого місцевого інформатора.

Ним виявився 53-річний будівельник, який перебував на зв’язку з блогером-агентом фсб Сергієм Лебедєвим (псевдонім «Лохматий»), який переховується в Донецьку.

Саме через нього коригувальник отримував вказівки російської спецслужби розвідувати пункти базування українських військ.

Для цього поплічник «Лохматого» об’їжджав територію обласного центру та прилеглу місцевість, де відслідковував геолокації Сил оборони.

Одночасно він намагався «втемну» випитувати інформацію про ЗСУ у мешканців громади, яким виконував замовлення на ремонтні роботи.

Отримані відомості зловмисник відображав на гугл-карті у вигляді позначок українських об’єктів для відправлення «звіту» фсб.

Служба безпеки завчасно викрила російського інформатора, поетапно задокументувала його розвідактивність і затримала у власному помешканні.

Крім того було проведено комплексні заходи, спрямовані на убезпечення локацій українських військ.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12545

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