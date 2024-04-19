Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:43
Просмотров: 89

СБУ затримала помічника Шуфрича, який фінансував росгвардію в Криму

СБУ затримала помічника Шуфрича, який фінансував росгвардію в Криму

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного фігуранта у справі народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у фінансуванні росгвардії у тимчасово захопленому Криму.

За матеріалами справи, цей зловмисник відповідав за юридичні аспекти оборудки. Зокрема, він займався укладанням договору із структурами росгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості в Криму.

Таким чином усього за 3 місяці на рахунки окупантів було переведено понад пів мільйона російських рублів. Призначення платежів – надання «послуг воєнізованої охорони» об’єктів народного депутата на території півострова.

Нагадаємо, що на початку лютого 2024 року нардеп Шуфрич уже отримав відповідну підозру.

За результатами проведених заходів слідчі та оперативники СБУ затримали бізнес-партнера Шуфрича та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводились за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11734

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

19 квітня 1917 року у Києві розпочав роботу Всеукраїнський національний конгрес
Сегодня 10:06    13
Заступник голови адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов переписав елітний маєток у Козині на неповнолітніх дітей — "Схеми"
Сегодня 09:53    29
СБУ затримала колаборанта, який возив рашистів на ротацію з Харківщини до Бєлгорода на шкільному автобусі
Сегодня 09:29    50
Пропаганда штурмує TikTok фейковими ухилянтами і антимобілізаційними наративами
Сегодня 09:17    62
Перед судом постане заступник командира військової частини з Сумщини, через бездіяльність якого держава втратила сотні тисяч гривень
Сегодня 09:05    79
Bloomberg: россия готовится набрать еще военнослужащих по контракту, чтобы избежать новой волны мобилизации
Сегодня 08:54    77
«Алга» на Казахстан
Сегодня 08:32    104
Фігурант "бурштинової справи" Максим Поляков відбувся умовним строком у справі про винайм готельного номера
Сегодня 08:22    87
В Ірані пригрозили переглянути ядерну доктрину і вдарити по "ядерних центрах ворога"
Сегодня 08:11    99
Ізраїль завдав "обмеженого" удару по Ірану як відповідь на масовану атаку 13 квітня
Сегодня 08:01    102
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 