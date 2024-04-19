СБУ затримала помічника Шуфрича, який фінансував росгвардію в Криму

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного фігуранта у справі народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у фінансуванні росгвардії у тимчасово захопленому Криму.

За матеріалами справи, цей зловмисник відповідав за юридичні аспекти оборудки. Зокрема, він займався укладанням договору із структурами росгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості в Криму.

Таким чином усього за 3 місяці на рахунки окупантів було переведено понад пів мільйона російських рублів. Призначення платежів – надання «послуг воєнізованої охорони» об’єктів народного депутата на території півострова.

Нагадаємо, що на початку лютого 2024 року нардеп Шуфрич уже отримав відповідну підозру.

За результатами проведених заходів слідчі та оперативники СБУ затримали бізнес-партнера Шуфрича та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводились за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11734

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