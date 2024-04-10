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СБУ затримала соратницю Шарія, яка через ворожі ІПСО намагалась зірвати мобілізацію в Україні

СБУ затримала соратницю Шарія, яка через ворожі ІПСО намагалась зірвати мобілізацію в Україні

Служба безпеки запобігла новим спробам агресора розхитати суспільно-політичну обстановку у прифронтових районах на півдні України.

Поблизу Одеси затримано колаборантку, яка поширювала фейки про Сили оборони та вихваляла путіна у соцмережах. Зловмисниця переховувалась біля обласного центру як переселенка з Миколаївщини.

За наявними даними, затримана входила до «активу» забороненої «партії Шарія» та співпрацювала з російською розвідкою.

За вказівкою ворога вона адмініструвала Телеграм-канал, в якому дискредитувала призов на військову службу у ЗСУ та закликала українців ухилятися від мобілізації.

Також фігурантка популяризувала кремлівський режим та окупаційні угруповання рф, які воюють проти нашої держави.

За даними слідства, колаборантка підтримувала зв’язок з окупантами через своїх батька і брата. Вони обидва ще до початку повномасштабного вторгнення рф виїхали до росії, а після захоплення лівобережжя Херсонщини добровільно приєдналися до місцевої «філії» окупаційного мвс рф.

Встановлено, що перед публікацією деструктивного контенту фігурантка погоджувала його з представником російської спецслужби.

Також колаборантка отримувала від нього перелік актуальних тем, які мала «підсвічувати» через підконтрольний інформресурс.

За співпрацю з окупантами жінка отримувала від них «гонорар».

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які вона використовувала у підривній діяльності на користь агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

● ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

● ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11675

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