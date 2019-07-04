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Ще двоє хабародавців нестимуть кримінальну відповідальність за спроби підкупу прикордонників

Ще двоє хабародавців нестимуть кримінальну відповідальність за спроби підкупу прикордонників

Учора ввечері на Одещині та кордоні з Угорщиною зафіксовано намагання двох подорожуючих громадян втягнути співробітників Держприкордонслужби у протиправну діяльність.

Так, у пункті пропуску «Рені» прикордонники виявили нашу співвітчизницю з подвійним громадянством, яка їхала автомобілем «Peugeot» як пасажир.

На контроль жінка пред’явила паспорт громадянина Хорватії. Однак під час огляду автівки, серед її особистих речей, охоронці кордону виявили паспорт громадянина України. Щоб уникнути покарання, жінка запропонувала прикордонникам 140 євро хабара. Співробітники Держприкордонслужби від незаконної пропозиції відмовились та повідомили про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 369 КК України співробітників Нацполіції. Наразі розпочато кримінальне провадження.

За спробу незаконного перетину державного кордону на громадянку України складено протокол про адмінправопорушення. Паспорт громадянина Хорватії вилучено до рішення суду.

А у пункті пропуску «Вилок» за безперешкодний пропуск через кордон громадянин України запропонував 300 гривень прикордонному наряду Мукачівського загону.

Охоронці кордону від неправомірної вигоди відмовилися. Про виявлення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 ККУ також поінформовано співробітників поліції.

Нагадаємо, що учора зафіксовано ще три випадки підкупу прикордонників.

Державна прикордонна служба України вкотре звертається до громадян не порушувати чинного законодавства України та не намагатися втягнути у протиправну діяльність співробітників прикордонного відомства, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень, адже законодавством за це передбачена кримінальна відповідальність.

Ще двоє хабародавців нестимуть кримінальну відповідальність за спроби підкупу прикордонників

Ще двоє хабародавців нестимуть кримінальну відповідальність за спроби підкупу прикордонників

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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