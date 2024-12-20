Справу "про депутатські компенсації" після виправдання колишнього народного депутата знову розгляне АП ВАКС – постанова Верховного Суду

19 грудня 2024 року Касаційний кримінальний суд Верховного Суду частково задовольнив касаційну скаргу прокурора САП та скерував на новий розгляд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду справу стосовно колишнього народного депутата України (VIII скликання).

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Як вже повідомлялося, указана особа за версією слідства з жовтня 2017 року по березень 2018 року попри наявність власної квартири у столиці отримала компенсації за житло у сумі 281 тис. грн. Її дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України.

09.10.2023 вироком ВАКС колишнього народного депутата України визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

24.04.2024 Апеляційна палата ВАКС закрила цю справу на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у звʼязку із відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.

Не погоджуючись з указаними рішеннями суду, прокурор САП подав касаційну скаргу до Верховного Суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2657

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