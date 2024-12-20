Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:12
Просмотров: 61

Справу "про депутатські компенсації" після виправдання колишнього народного депутата знову розгляне АП ВАКС – постанова Верховного Суду

Справу про депутатські компенсації після виправдання колишнього народного депутата знову розгляне АП ВАКС – постанова Верховного Суду

19 грудня 2024 року Касаційний кримінальний суд Верховного Суду частково задовольнив касаційну скаргу прокурора САП та скерував на новий розгляд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду справу стосовно колишнього народного депутата України (VIII скликання).

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Як вже повідомлялося, указана особа за версією слідства з жовтня 2017 року по березень 2018 року попри наявність власної квартири у столиці отримала компенсації за житло у сумі 281 тис. грн. Її дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України.

09.10.2023 вироком ВАКС колишнього народного депутата України визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

24.04.2024 Апеляційна палата ВАКС закрила цю справу на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у звʼязку із відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.

Не погоджуючись з указаними рішеннями суду, прокурор САП подав касаційну скаргу до Верховного Суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2657

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 08.00 20.12.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:12    0
росіяни вдарили по Києву ракетами. Що відомо про ранкову атаку
Сегодня 08:11    2
Замах на розтрату майна на понад 15 млн грн: завершено слідство стосовно ексголови суду
Сегодня 08:09    12
Танковая дуэль
Сегодня 08:00    28
Defense Express: Чому на "Комбинат "Каменский" у Ростовській області не шкода ATACMS та Storm Shadow
Сегодня 07:50    35
Сам факт войны с корейской армией на территории Европы уже бодрит
Сегодня 07:40    56
СБУ запобігла вбивству свідка у кримінальній справі, де полковнику Служби безпеки пропонували 1 млн американських доларів хабаря
Сегодня 07:31    61
Україна використовує проти Росії надтаємні американські дрони, — Forbes
Сегодня 07:22    67
Смертоносні спецслужби України: Economist про вбивство генерала Кирилова
Сегодня 07:21    60
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12.24 орієнтовно
Сегодня 07:09    62
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 