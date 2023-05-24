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“Страх перед контрнаступом ЗС України”

“Страх перед контрнаступом ЗС України”

Поява низки так званих “приватних військових компаній” в окупованому Криму передусім пов’язана зі зростанням страху серед російських окупантів та колаборантів перед контрнаступом Збройних Сил України.

Про це в коментарі “Українській правді” повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

"Окупанти чітко розуміють, що бойові дії на території Криму будуть, і вони зараз будують укріплення, оборонні лінії – не лише в Криму, а й на півдні Херсонщини", – пояснив Андрій Черняк.

Представник ГУР МО України додав, що ватажки окупаційної влади на півострові вельми тривожаться через розчарування російською армією: хтозна, чи буде вона здатною захистити їхні сім’ї та награбоване майно у Криму?

"Ці приватні армії створені для захисту окупаційних адміністрацій через невпевненість у тому, що збройні сили росії зможуть їх захистити. І по-друге, вони не впевнені у цілісності російської федерації. Якщо росія почне "сипатися", то от вони матимуть “ПВК”, які будуть захищати їхні статки, родини", – зазначив представник воєнної розвідки України.

За словами Андрія Черняка, фінансують так звані кримські “ПВК” з різних джерел: наприклад, ватажок окупаційної адміністрації Криму аксьонов збирав тамтешніх комерсантів та змушував виділяти гроші для своєї приватної армії.

“З одного боку кримські бізнесмени змушені це робити, але з іншого – вони теж хочуть захистити себе і свої статки. Окупанти гарантують їм, що в разі чого – їх евакуюють, і все буде добре", – розповів Андрій Черняк.

Представник ГУР МО України повідомив, що так звані бойовики-“аксьонівці” отримують від 200 до 250 тисяч рублів на місяць, тренуються в основному на базі у Перевальному та на окупованій Херсонщині, а інструкторами для них виступають професійно підготовлені російські військові з бойовим досвідом: вони отримують в кілька разів вищу зарплату – від 5 тисяч доларів і більше.

Новобранців до кримських “ПВК” рекрутують так, аби не конкурувати з пріґожиним та його “ваґнером”:

“Набирають їх серед мобілізованих, створили подвійні контракти з “ПВК” та Міноборони. Вони намагаються передусім залучати населення Криму, але окрім цього проводять заходи по всій території росії”, – розказав представник ГУР МО України.

Водночас Андрій Черняк наголосив, що кримські “ПВК” вважати “приватними” можна дуже умовно, оскільки російські спецслужби та армія не мають наміру втрачати контроль над ситуацією в окупованому Криму.

"В тоталітарній росії не може бути якихось воєнізованих формувань, які б не були підпорядковані силовим структурам", – підкреслив представник воєнної розвідки України.

Джерело: gur.gov.ua

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