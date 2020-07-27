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Суд постановил изъять данные OLX об IP-адресах пользователей, чтобы поймать грабителей

Суд постановил изъять данные OLX об IP-адресах пользователей, чтобы поймать грабителей

Решением суда, следователь получил право на «временный доступ к вещам и документам» (речь об изъятии данных с серверов компании). Причиной послужило уголовное дело, возбужденное по статье 187 УК Украины (разбой).

Основанием возбуждения уголовного дела стало нападение двух неустановленных мужчин в масках на ломбард в городе Каховка. Свободно проникнув в помещение, они напали на сотрудницу ломбарда и стали пытать ее, с применением дымовых шашек, подвергая жизнь и здоровье женщины угрозе. Целью их поступка было – завладеть ювелирными украшениями, которые находились в помещении.

В ходе следствия было установлено, что дымовые шашки, которыми бандиты истязали женщину - это пиротехническое средство, предназначенное для демонстраций и фотосессий, которое можно приобрести в свободном доступе. Чтобы выйти на преступников, было решено установить источники их продажи.

При помощи Google были установлены 9 интернет-магазинов, продающих подобное пиротехническое оборудование – 8 на Prom.ua и 1 на OLX. Именно на последнем были найдены объявления о продаже как раз таких моделей, которые подходили под описание потерпевшей.

В рамках данного расследования, начальник отдела противодействия киберпреступлениям в Херсонской области подал запрос в ООО «Емаркет Украина» (OLX GROUP) на предоставление информации относительно ІР-адресов и точного времени, с которых осуществлялся просмотр ряда объявлений о продаже интересующих дымовых шашек.

Внимательно изучив материалы дела, судья заключил, что документы и данные, которые находятся в распоряжении ООО «Емаркет Украина», могут иметь существенное значение для установления важных обстоятельств уголовного дела, и вынес разрешение на изъятие этих данных.

Источник: internetua.com

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