Суддя ВАКС Ткаченко змінив свою позицію щодо закінчення строків слідства у справі Коломойського

Після того, як олігарх отримав підозру

У вересні ми багато писали про рішення слідчого судді ВАКС Олега Ткаченка у справі Коломойського, який використав "правки Лозового" і відмовився розглядати клопотання НАБУ про арешт майна олігарха, а також відмовився розглядати запобіжки щодо двох підозрюваних у справі.

Ці відмови суддя Ткаченко мотивував тим, що у справі нібито вже давним-давно закінчилися строки розслідування. Тут ми описували, (https://www.pravda.com.ua/columns/2023/09/21/7420770/) чому такі висновки є помилковими.

Але у своїх рішеннях суддя Ткаченко категоричний: “закінчення строку розслідування виключає можливість розгляду слідчим суддею клопотань, оскільки вони подані поза межами строку досудового розслідування”.

Ми вирішили поцікавитися, чи ухвалював Ткаченко будь-які рішення у провадженні вже після того, коли, на його думку, у справі закінчилися строки розслідування.

І виявилося, (https://antac.org.ua/wp-content/uploads/2023/10/img-230929152049.pdf) що суддя Ткаченко більше десяти разів розглядав клопотання в справі як слідчий суддя у 2022-2023 роках. Зокрема, лише за останні півроку він 7 разів санкціонував обшуки у справі.

Більше того, останні три ухвали про обшук суддя постановив 30 серпня, за тиждень до оголошення підозр у справі.

Виходить, що у нас було дві версії судді Ткаченка:

● одна із них вважала, що строки у провадженні не завершилися, а тому слідчий суддя може розглядати клопотання і надавати дозволи на обшук;

● інша ж версія Ткаченка каже, що слідчий суддя вже нічого не може розглядати у цій справі, бо строки слідства давно завершилися.

Ще й якось так співпало, що позиція судді змінилася якраз після того, як олігарху Коломойському повідомили про підозру.

Виходить так: або суддя Ткаченко незаконно відмовив у розгляді клопотань про арешт майна і запобіжки, або суддя Ткаченко незаконно дозволяв обшуки у справі.

Сподіваємося, що у такій кардинально протилежній практиці судді зможе розібратися Вища рада правосуддя.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2546

Новости портала «Весь Харьков»